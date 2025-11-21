Школьную программу в России оставят без изменений

Школьную программу не будут менять из-за перехода вузов на новую модель

Школьная программа в России в связи с переходом вузов на новую модель высшего образования не поменяется. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, его слова привело РИА «Новости» .

«Не видим необходимости менять единую федеральную школьную программу», — сказал глава ведомства.

Кравцов добавил, что такие вопросы внимательно обсуждаются совместно с Минобрнауки.

Президент Владимир Путин в мае 2023 года подписал указ о старте пилотного проекта по реформе высшего образования в России до 2026 года в МПГУ, МИСиС, МАИ, Санкт-Петербургском горном университете, Томском государственном университете и Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.

В новой системе в вузах устанавливается базовое и специализированное образование, а также профессиональное — аспирантура. Сроки обучения на разных уровнях в базовом высшем образовании — от четырех до шести лет, в магистратуре — до трех лет.