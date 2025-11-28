Школьница из Козельска вошла в десятку лучших на международном научном конкурсе

Восьмиклассница из школы № 1 в Козельске Анна Макеева стала финалисткой международного научного конкурса «Код Менделеева». Об этом сообщила глава Козельского округа Калужской области Елена Слабова .

«Это не просто успех, это яркий показатель, что наука в России развивается начиная со школьной скамьи, и что за такими детьми и наставниками — будущее», — подчеркнула Слабова.

Доклад ученицы вошел в десятку лучших выступлений среди участников заключительного этапа. Форум финалистов прошел в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина Российской академии наук.

Жюри отметило ясность изложения, глубину мысли и уверенность юной исследовательницы. По итогам конкурсных испытаний доклад Макеевой, подготовленный под руководством опытного педагога Татьяны Гуржевой, стал одной из лучших работ.

Финалистка давно влюблена в науку и старается каждый день открывать для себя новые грани, добавила глава Козельского округа.