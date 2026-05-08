Школьники Нижнего Новгорода успешно завершили программу профессионального обучения

В Нижнем Новгороде и Чкаловском округе 94 старшеклассника сдали экзамены в центре «Моя первая профессия». Программа профессионального обучения была организована Мининым университетом и успешно завершена учащимися, написал сайт pravda-nn.ru .

Наиболее востребованным направлением стала группа «Чертежники-конструкторы», которую выбрали 44 человека. 24 выпускника освоили навыки лаборанта химического анализа, а еще 26 старшеклассников научились работать на станках с программным управлением.

Теоретическую подготовку школьники получали в педагогическом технопарке «Кванториум» Мининского университета и в базовых школах. Практику они проходили на площадках партнеров. Для операторов станков с программным управлением занятия организовал Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий, а для чертежников — Горьковский автозавод.

По словам ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова, ребята из Сормовского района осваивали электрохимические методы анализа и готовили растворы заданной концентрации. Старшеклассники из Чкаловска учились писать управляющие программы и работать на токарных станках. А 44 школьника с Горьковского автозавода за несколько месяцев научились создавать 3D-модели в «КОМПАС-3D».

«Все экзамены сданы, большинство — на „хорошо“ и „отлично“. Это доказывает: давать профессию со школьной скамьи не только можно, но и нужно», — подчеркнул ректор.

Программа «Моя первая профессия» реализуется Институтом непрерывного образования Мининского университета уже четвертый год подряд. В 2026 году в ней участвуют 12 школ Нижегородской области. Следующий набор стартует в сентябре.