Школьники из 10 регионов России поучаствуют в финале турнира «Умножая таланты»

Больше 70 школьников из 10 российских регионов примут участие в финале турнира по точным наукам «Умножая таланты». Главной наградой станут дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в восемь вузов по всей стране.

Для участия в финале турнира отбор в марте прошли около 500 школьников из регионов деятельности «Газпром нефти». Команды решали актуальные задачи по нефтехимии, цифровым технологиям и математическому моделированию в нефтегазовой сфере.

Например, участники исследовали, как сделать авиатопливо экологичнее за счет биодобавок, строили «умные» логистические маршруты, а также разрабатывали 3D-модели буровых установок.

В столичном регионе команды старшеклассников оценивали эксперты Московского НПЗ. Стоит отметить что портфолио участника турнира после получения школьного аттестата поможет поступить в колледж или университет и начать карьеру на предприятии.