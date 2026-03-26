Школьники из 10 регионов России поучаствуют в финале турнира «Умножая таланты»
Больше 70 школьников из 10 российских регионов примут участие в финале турнира по точным наукам «Умножая таланты». Главной наградой станут дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в восемь вузов по всей стране.
Для участия в финале турнира отбор в марте прошли около 500 школьников из регионов деятельности «Газпром нефти». Команды решали актуальные задачи по нефтехимии, цифровым технологиям и математическому моделированию в нефтегазовой сфере.
Например, участники исследовали, как сделать авиатопливо экологичнее за счет биодобавок, строили «умные» логистические маршруты, а также разрабатывали 3D-модели буровых установок.
В столичном регионе команды старшеклассников оценивали эксперты Московского НПЗ. Стоит отметить что портфолио участника турнира после получения школьного аттестата поможет поступить в колледж или университет и начать карьеру на предприятии.
По словам директора программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярины Сугаковой, очный региональный этап придал турниру новый импульс: школьники решали задачи от предприятий из своего региона и получили возможность продемонстрировать свои способности экспертам отрасли.
«Для участников это не просто соревнование — это возможность поверить в то, что они могут стать частью больших технологических проектов. Благодаря проекту талантливые ребята поступают в партнерские вузы, колледжи и техникумы, а в дальнейшем строят карьеру в ключевых отраслях экономики», — отметила Сугакова.
Для школьников 8-9 классов в 2026 году открыли новое направление турнира под названием «Технология», где они знакомятся с основами электромонтажа, лабораторного анализа и эксплуатации оборудования. В финале ребята продолжат решать практические задачи в сфере промышленности, а также посетят экскурсии в вузах.
Заключительный этап турнира пройдет в апреле в Санкт-Петербурге. За победу будут бороться 79 участников.