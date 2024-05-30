Школьникам в Башкирии запретили использовать телефоны на уроках

Депутаты в Башкирии приняли закон о запрете использования телефонов в школах

Депутаты Госсобрания Башкирии утвердили поправки в региональный закон «Об образовании». Теперь школьникам нельзя использовать сотовые телефоны на уроках, сообщил заместитель председателя парламентского комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Рустем Ахмадинуров в своем Telegram-канале .

Принятие закона поможет минимизировать факты отвлечения внимания учащихся во время занятий и повысит грамотность школьников. В поддержку инициативы выступили 100 депутатов.

«Законопроектом устанавливается запрет использования средств связи именно во время уроков, за исключением случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся и иных экстренных случаев», — подчеркнул Ахмадинуров.

Российские депутаты предложили запретить телефоны в школах в октябре 2023 года. Педагоги согласились с тем, что смартфоны мешают образовательному процессу.