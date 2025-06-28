Школьникам из Капотни подарили выпускной мечты

Шестеро старшеклассников из социально незащищенных семей в Капотне получили выпускной мечты благодаря волонтерам Московского НПЗ. Им помогли подобрать одежду, обувь, прически и аксессуары, а выпускницам — еще и прически и макияж в соответствии с пожеланиями.

Акция прошла в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть». В районном Дворце культуры выпускников ждали дефиле по красной ковровой дорожке и профессиональная фотосессия, а позже они присоединились к тысячам сверстников на городском выпускном балу на ВДНХ.

«Провожать ребят во взрослую жизнь всегда очень ответственно и волнительно. Такие акции — это отличный способ реализовать себя в добрых делах», — заявил пресс-секретарь завода Федор Казанцев.

Волонтеры предприятия помогают школьникам не только на выпускных, но и в Дни знаний, а также организуют экскурсии и образовательные практикумы на свежем воздухе.

«Благодаря регулярным встречам с работниками у ребят есть возможность познакомиться с востребованными профессиями, узнать подробности об интересной работе на современном заводе и определиться с будущей специальностью», — рассказала директор школы в Капотне Ирина Ульянова.