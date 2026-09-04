Школьник из Домодедова, решивший задачу Мишустина, получил подарки от премьера

Школьник из Домодедова, который решил задачу премьер-министра Михаила Мишустина 1 сентября, получил от главы правительства памятные подарки. Видео вручения оказалось в распоряжении 360.ru.

Посещая в День знаний образовательный комплекс «Орбита», Мишустин зашел в 8-й профильный космический класс и задал ученикам задачку про озеро, зарастающее камышом. Кирилл Харьковский мгновенно дал правильный ответ. Премьер пожал школьнику руку и пообещал прислать книгу по математике.

Сегодня Кирилл получил целых пять книг, включая «10 уравнений, которые правят миром» Якова Перельмана.

«Желаю тебе находить ответы на самые сложные задачи и задания, как ты это сделал во время нашей встречи», — написал глава правительства в блокноте, который приложил к подарку.

Образовательный комплекс «Орбита» расположен в Домодедово. Подробнее о визите в школу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы кабмина Михаила Мишустина — в материале 360.ru.