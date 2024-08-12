«Сферум» начал прием заявок бесплатный онлайн-курс для педагогов

Фото: Pxhere

Сервис «Сферум» при поддержке Минпросвещения России подготовил новый бесплатный онлайн-курс «Педагог настоящего: как учить и учиться в современном мире». Прием заявок на участие в нем уже стартовал.

Длительность курса — 36 часов. В него включили семь коротких уроков по 10 минут и материалы для самостоятельного изучения.

«К новому учебному году „Сферум“ запускает новый бесплатный онлайн-курс для педагогов, в котором профессионалы своего дела поделятся с коллегами собственными наработками по развитию у детей креативности, критического мышления и других полезных мягких навыков. Мы надеемся, что он будет полезен всем работникам образования и поможет им эффективно использовать цифровые инструменты в своей работе», — подчеркнул вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

Четыре модуля позволят участникам проработать критическое мышление, креативность, общение с детьми и родителями и кооперацию. Изучать они будут цифровые инструменты и дополнительные материалы для работы с учениками разных возрастов.

По итогам прохождения курса педагогам после выполнения итогового тестирования выдадут удостоверение о повышении квалификации для портфолио.

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