Сеть православных гимназий расширят в Нижегородской области

В Нижегородской области планируют расширят сеть православных гимназий. Соответствующий вопрос обсудили в ходе встречи заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор региона Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, сообщил pravda-nn.ru.
В результате они пришли к мнению, что в регионе стоит расширять сеть учебных заведений с православным образованием. Сейчас на территории Нижегородской области действуют 11 подобных гимназий.
Большинство их выпускников, а именно 96%, после выпуска поступают на бюджетные места в высшие учебные заведения.
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