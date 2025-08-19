Сервис «Сферум» завершил интеграцию в МАХ

Информационно-коммуникационный образовательный сервис «Сферум» завершил интеграцию в мессенджер МАХ. Об этом объявил министр просвещения Сергей Кравцов на в рамках Всероссийского совещания региональных министров образования в Москве.

«Это важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды. Теперь у педагогов, учеников и родителей есть удобный, безопасный и современный инструмент для общения, обучения и обмена знаниями», — пояснил Кравцов.

По оценке министра, в MAX сделан акцент на защите данных и комфорте пользователей, чтобы цифровое пространство школы стало еще более доступным и эффективным.

В МАХ представят ключевые коммуникационные функции «Сферума», интеграцию с электронными дневниками, интерактивную доску, сервисы «Сбор файлов», «Помощник ученика», «Помощник Рособрнадзора» и «Чат-бот программы Пушкинская карта».

Помимо этого, у педагогов сохранится расширенный функционал и свой знак отличия (академическая шапочка).

«В образовательном пространстве Сферум в национальном мессенджере уже работает чат-бот „Предложения Министру просвещения РФ“, где все педагоги могут направить свои вопросы и предложения Сергею Кравцову», — отметили в пресс-службе VK.