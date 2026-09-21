Сенатор Мурог объяснил порядок посещения уроков родителями

Родитель может присутствовать на школьном уроке после согласования с администрацией и учителем. При отказе решение разрешено обжаловать, сообщил сенатор Игорь Мурог, пишет RT .

По словам Мурога, родителю нужно подать заявление директору и получить согласие учителя. Порядок посещения уроков обычно устанавливают локальные акты школы, а в классе родителя может сопровождать завуч.

Сенатор пояснил, что право педагога на согласие связано с его профессиональной автономией, которую защищает статья 47 закона «Об образовании». При необоснованном отказе жалобу следует направить директору со ссылкой на статью 44 закона, затем — в муниципальный орган управления образованием, прокуратуру или суд.

При обследовании ребенка психолого-медико-педагогической комиссией согласование не требуется: родитель вправе присутствовать по статье 44 закона. Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья школа должна предоставить тьютора или ассистента, если это рекомендовано комиссией.