Сенатор Мурог объяснил, что школа не может отказать ребенку из-за смены района
Школа не вправе отказать ребенку в приеме в течение учебного года из-за переезда или отсутствия прописки. Законным основанием может быть только отсутствие свободных мест, заявил сенатор Игорь Мурог, сообщает «Газета.Ru».
Мурог напомнил, что право на образование гарантирует статья 43 Конституции России. Семья может перевести ребенка в другую школу в любое время учебного года.
Учебное заведение обязано публиковать сведения о свободных местах на сайте и портале госуслуг. При отказе школа должна выдать письменный документ с указанием причины. Аргументы о проживании не в закрепленном районе или приеме только в определенные сроки незаконны, пишет Ura.ru.
Мурог рекомендовал родителям запросить письменный отказ и проверить информацию о наполняемости классов. Затем можно обратиться в орган управления образованием, который обязан сообщить о свободных местах в школах.
Если вопрос не решается, родители могут направить жалобу в Рособрнадзор, городской департамент образования или прокуратуру. До перевода ребенок продолжает учиться в прежней школе.