Сенатор Мурог объяснил, что школа не может отказать ребенку из-за смены района

Школа не вправе отказать ребенку в приеме в течение учебного года из-за переезда или отсутствия прописки. Законным основанием может быть только отсутствие свободных мест, заявил сенатор Игорь Мурог, сообщает «Газета.Ru» .

Мурог напомнил, что право на образование гарантирует статья 43 Конституции России. Семья может перевести ребенка в другую школу в любое время учебного года.

Учебное заведение обязано публиковать сведения о свободных местах на сайте и портале госуслуг. При отказе школа должна выдать письменный документ с указанием причины. Аргументы о проживании не в закрепленном районе или приеме только в определенные сроки незаконны, пишет Ura.ru.

Мурог рекомендовал родителям запросить письменный отказ и проверить информацию о наполняемости классов. Затем можно обратиться в орган управления образованием, который обязан сообщить о свободных местах в школах.

Если вопрос не решается, родители могут направить жалобу в Рособрнадзор, городской департамент образования или прокуратуру. До перевода ребенок продолжает учиться в прежней школе.