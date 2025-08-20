С 1 сентября в российских школах станет меньше детей мигрантов

Требования о знании русского языка и легальности нахождения в стране дали первые результаты, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин . По его данным, результаты набора в начальные и средние классы в нескольких регионах показали серьезное сокращение количества детей иностранцев, которых допустили до учебы.

Связано это с неполнотой либо недостоверностью предоставляемых документов, в том числе отсутствием подтверждения законного пребывания в России, а также с плохими результатами прохождения тестирования на знание русского.

«В Нижегородской области количество заявлений на прием в школу от иностранных граждан снизилось почти в 10 раз, в Воронежской области — в 7 раз», — перечислил Володин.

В Калужской области 55 детей мигрантов из 91 не подтвердили достаточный уровень знаний, в Свердловской области — 53 из 66, в Тульской области — 32 из 62, в Коми — 11 из 14, в Крыму — 4 из 10. В Татарстане каждый десятый ребенок без российского гражданства не сдал тест.