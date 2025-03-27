RT: снизить стресс перед экзаменами поможет правильная расстановка приоритетов

Руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова рассказала RT , как школьникам справляться со стрессом при подготовке к экзаменам.

Неверова советует заранее планировать свой распорядок дня и придерживаться четкого графика, чтобы учесть разные аспекты обучения: изучение теории, повторение материала, решение тестов и отдых.

Эксперт рекомендует не пытаться освоить большие объемы информации в последние дни перед экзаменом, а перечитывать конспекты и решать базовые тесты. Неверова также подчеркивает важность правильной расстановки приоритетов.

«Если у старшеклассника нет проблем с математикой, то ему не надо тратить на нее слишком много времени — можно сосредоточиться на решении конкретных заданий экзамена, которые вызывают сложности или сомнения», — сказала она.

Кроме того, по словам Неверовой, нужно уделять время физической активности, правильному питанию и дыхательным упражнениям для снижения тревожности.