RT Academy объявил набор на бесплатный курс для журналистов на китайском языке

RT Academy начинает набор желающих на бесплатный образовательный курс для журналистов на китайском языке. Программа под названием «Международная журналистика» стартует 5 ноября, написал RT.
Ученики будут получать знания о том, как правильно вести прямой эфир, распознавать фейки, проводить съемки и делать постпродакшен. В программу курса также включены межкультурная коммуникация и управление соцсетями в китайском сегменте интернета.
Часть программы была разработана китайскими специалистами.
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