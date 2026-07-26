Рост интереса абитуриентов к строительным и сварочным профессиям зафиксировали в колледжах Екатеринбурга

В Екатеринбурге наблюдается рост интереса абитуриентов к строительным и сварочным профессиям в колледжах. Это результат многолетних усилий чиновников и работодателей. Однако не все рабочие специальности становятся популярными, а интерес к «беловоротничковым» профессиям остается высоким, сообщил «ФедералПресс» .

В этом году строительный кластер УКСАПа привлекает много абитуриентов. Конкурс на бюджетное место по специальности «Землеустройство» составляет около 30 человек, а по «Строительству и эксплуатации зданий и сооружений» — 28. Также популярностью пользуется направление «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта» с конкурсом в 25 человек.

Вячеслав Трапезников, президент Гильдии строителей Урала, отметил, что интерес к стройке у абитуриентов начал расти еще в прошлом году благодаря кластеру федерального проекта «Профессионалитет».

Сварка также становится популярной специальностью у молодежи. В Уральском политехническом колледже конкурс вырос с пяти до восьми человек на место. В техникуме имени Курочкина конкурс близится к четырем абитуриентам на место, хотя два года назад был менее двух.

Не все нужные работодателям профессии пользуются таким интересом у подростков. Например, конкурс в 1–2 человека на место есть на «Машиниста дорожных и строительных машин», «Машиниста подъемно-транспортных машин и механизмов», «Эксплуатацию транспортного электрооборудования и автоматики». При этом профессия машиниста тоже входит в пятерку самых востребованных рабочих специальностей.

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Руслан Долженко объяснил, что конъюнктура рынка в части заработных плат и карьерная близорукость молодежи обуславливают интерес к стройке и сварке.