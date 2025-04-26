Российский классифайд и ВАВТ подписали соглашение о сотрудничестве

Защита данных в Сети, охрана авторских прав на цифровой контент, правовые нормы онлайн-торговли — теперь этим дисциплинам будут обучать во Всероссийской академии внешней торговли. Для этого учебное заведение открыло новую образовательную программу.

Помогать академии будет компания «Авито», с которой вуз заключил соглашение. Классифайд поделится юридическими случаями и запросами рынка, а также поможет с написанием учебников, будет участвовать в экзаменах и мастер-классах.

«Не секрет, что бизнес, особенно крупный, цифровые платформы находятся на острие всей той цифровой повестки, которая сейчас есть», — отметила ректор ВАВТ Виттория Идрисова.

«Мы будем участвовать в том числе в формировании учебной программы. Университет недавно запустил классную программу для юристов цифровых платформ», — добавил управляющий директор компании по правовым вопросам Александр Смирнов.

Кроме того, студентов будут приглашать на практику, а лучших из них — и на работу после выпуска.