Российские школьники стали переносить подготовку к ОГЭ и ЕГЭ на более поздний срок

Начало активной подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ сдвинулось с зимы на март, а число пользователей специализированных онлайн-сервисов с января по май выросло на 39% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Среди тех, кто готовится к экзаменам через интернет, больше девушек — их доля достигает 58%. При этом число юношей на таких площадках увеличивается быстрее.

Летом будущие выпускники почти не думают об экзаменах — в июле–августе число пользователей на образовательных сайтах резко снижается. В сентябре, с началом учетного года, трафик снова резко увеличивается, но затем плавно снижается почти до весны.

Активнее всего интернет-ресурсы для подготовки к экзаменам используют школьники из Магадана, Салехарда, Биробиджана, Грозного и Пскова.

С этими выводами согласились и аналитики «МегаФона». По их данным, пик активности на таких сайтах приходится на май — преддверие экзаменов.

«Самыми популярными днями для занятий стали среда и четверг. В эти дни объем переданных данных оказывался на 30% выше среднедневных показателей. При этом наименьший объем трафика приходился на субботу», — добавили там.