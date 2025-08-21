Российские школьники показали высокий результат на олимпиаде в Сербии

В аэропорту Шереметьево торжественно встретили российских школьников, которые стали победителями юниорской географической олимпиады, прошедшей в Белграде. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

В неофициальном командном зачете российские участники заняли первое место, опередив представителей 12 стран. Задания олимпиады были на английском языке и включали три тура, в том числе «полевой».

«Мы поехали в парк, там нам провели мини-экскурсию и были задания на точках. А вторая часть заключалась в обработке этих данных, и были задания в камеральных условиях, где нам предстояло ответить на вопросы по картам», — рассказал серебряный призер Тимофей Попов.

Все шестеро участников получили награды. Так, золотые медали — у Антона Сапогова из Москвы и Олега Цветкова из Санкт-Петербурга.