Россиянам рассказали, как вернуть ребенку желание ходить в школу после каникул

Психолог Васильева: при нежелании ребенка идти в школу поможет отказ от гаджетов

Нежелание ребенка возвращаться в школу после каникул может быть связано со сбившимся графиком, а не ленью. Восстановить его поможет отказ от гаджетов вечером и ранний отход ко сну. Об этом педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Анна Васильева сообщила «Газете.ru» .

Ребенку, по ее словам, трудно перестроиться на рабочий лад, ведь летом он поздно ложился спать. В школу же нужно вставать рано, она ассоциируется с усталостью и недосыпом.

«В этой ситуации родители могут ограничить использование гаджетов вечером, постепенно возвращать режим, и следить, чтобы ребенок спал достаточное количество часов для своего возраста», — посоветовала психолог.

Ранее руководитель центра психологической поддержки Кемеровского государственного медицинского университета Семен Юдин призвал не ругать первоклассников за ошибки. Он назвал срок адаптации к школе.