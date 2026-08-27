Россиянам рассказали, как «Камень, ножницы, бумага» развивает детей

Игра «Камень, ножницы, бумага» помогает детям развивать внимание, память и стратегическое мышление. Победить в ней могут не только случай, но и наблюдательность, передает «Вечерняя Москва» .

День игры «Камень, ножницы, бумага» отмечают 27 августа. Ее правила основаны на трех жестах: камень побеждает ножницы, ножницы — бумагу, а бумага — камень. Игра имеет древние китайские корни.

Игрок Иоанн Новиков рассказал, что для победы важны эмпатия и понимание поведения соперника. По его словам, участники могут блефовать, анализировать предыдущие жесты оппонента и его склонность к риску. Он также предупредил о нечестных приемах: некоторые игроки показывают знак нечетко или делают жест с запозданием.

Преподаватель, доктор философии, кандидат исторических наук Александр Головкин объяснил, что игра развивает у детей память, внимание, логику, мелкую моторику и координацию. Ребенок запоминает ходы соперника и учится просчитывать варианты.

Учитель начальных классов Светлана Устинова отметила, что в игру удобно играть в очереди, транспорте и на переменах. Ее также используют для жеребьевки, выбора очередности и снятия напряжения в коллективе. По игре проводят и крупные соревнования: победитель московского чемпионата в 2025 году получил миллион рублей.