Рособрнадзор проверит 13 вузов, которые принимают экзамены у иностранцев

Рособрнадзор займется проверкой 13 высших учебных заведений, которые организовывают для иностранцев экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России. Об этом ТАСС на полях ПМЭФ заявил руководитель ведомства Анзор Музаев.

Он рассказал, что Рособрнадзор проверит все вузы, которые принимали экзамены у иностранных граждан. По его словам, в ближайшее время ведомство оценит 13 учебных заведений.

«И эта работа будет продолжаться», — подчеркнул Музаев.

Ранее глава Рособрнадзора сообщил о готовности отменить в России ЕГЭ, если вместо него предложат ввести понятный и объективный экзамен. Он подчеркнул, что ведомство открыто к обсуждению всех конструктивных предложений и рабочих схем. Музаев также указал, что в стране постоянно совершенствуют модель Единого государственного экзамена.

Законопроект об отмене ЕГЭ в России уже направили в Госдуму. Если инициативу примут, закон вступит в силу с 1 января 2025 года.