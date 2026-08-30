Родителям посоветовали не перегружать детей кружками в сентябре

Психологи рекомендовали возвращать школьный режим постепенно, оставлять детям время на отдых и обсуждать их тревоги, сообщает «ФедералПресс» .

Психолог Родион Чепалов отметил, что за лето у детей меняются режим сна, уровень нагрузок и социальная среда. Поэтому не стоит пытаться за несколько дней вернуть школьный график. После 1 сентября ребенку лучше сохранить прогулки, встречи с друзьями и привычные семейные ритуалы.

Психолог Мария Кузнецова посоветовала не записывать школьника сразу во все кружки и секции. В расписании нужно оставить хотя бы один свободный день в неделю. После уроков ребенку полезно дать 30–40 минут на прогулку или спокойные игры, прежде чем садиться за домашние задания.

Чепалов предложил обсуждать с ребенком конкретные ожидания и страхи перед школой, а не ограничиваться вопросом «Как дела?». Полезно также оценивать вечером состояние «тела», «головы» и «настроения» по шкале от нуля до десяти. Это поможет заметить усталость и скорректировать нагрузку.

Семейный психолог Ольга Иванова подчеркнула, что отношение первоклассника к школе во многом зависит от настроя родителей. Жалобы «не хочу идти в школу» в первые полтора месяца она назвала нормальными. Если отказ сохраняется два-три месяца, родителям следует выяснить причину и при необходимости обратиться к школьному психологу или специалисту.