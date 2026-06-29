Родителей школьников предупредили, что без аттестата поступление невозможно, в том числе на платное отделение

Многие выпускники и их родители интересуются, можно ли поступить в колледж без сдачи ОГЭ и без аттестата. Заместитель директора Колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк в беседе с Life.ru разъяснила ситуацию: без аттестата поступление невозможно, в том числе на платное отделение.

По словам эксперта, требования законодательства распространяются на все учреждения среднего профессионального образования, независимо от формы собственности. Образовательные организации не могут объективно определить право абитуриента на зачисление без аттестата. Частные колледжи могут предложить подготовительные курсы или программы профессионального обучения, но это не будет считаться средним профессиональным образованием.

С 2026 года для девятиклассников, не сдавших ОГЭ, предусмотрено бесплатное профессиональное обучение рабочей профессии по государственным программам. Однако это более короткая программа, после которой выдается свидетельство о профессии рабочего, а не диплом. Перечень доступных профессий и организаций определяется в каждом регионе отдельно.