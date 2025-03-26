Режиссер Шахназаров предложил ввести школьный курс по кинематографу

Режиссер Карен Шахназаров выступил с предложением ввести в школьную программу курс по кино. Такую инициативу он выдвинул на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству, где присутствовал Владимир Путин. Об этом сообщило ИА НСН .

Президент отметил, что идея требует проработки. По мнению режиссера, показывать кино и обсуждать такие проекты могли бы учителя литературы и истории, заинтересованные в этой сфере.

«Кино сегодня — возможно, к сожалению, — играет более важную роль в жизни молодых людей, чем литература», — заявил Шахназаров.

Включение кино в образовательную программу не потребует больших ресурсов и не увеличит нагрузку на школьников, уверен Шахназаров. Он предложил установить экраны для показов в учебных заведениях, добавил aif.ru.