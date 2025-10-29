РЭУ имени Плеханова и АНО «Медиабренд» подписали соглашение о сотрудничестве

Российский экономический университет имени Плеханова и автономная некоммерческая организация «Медиабренд» подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому в стенах вуза появится новая возможность прокачать креативное мышление и прорабатывать реальные кейсы.

«Для наших студентов очень важно погрузиться в индустрию и иметь возможность общаться не просто с преподавателями, а с практиками индустрии кино, телевидения, интернета — для того, чтобы осваивать прикладные навыки и присматривать место работы», — рассказал декан Высшей школы креативных индустрий университета Дмитрий Котов.

Премия существует с 2011 года. Ее цель — сформировать профессиональное сообщество маркетологов, пиарщиков и продюсеров и отметить лучшие продукты в этой сфере.

«Люди, которые сейчас изучают то, как дальше будет этот контент продвигаться, производиться и создаваться, благодаря работе вместе с нами поймут, какие инструменты они должны получить», — заявил директор АНО Святослав Савченко.

Лучшие проекты наградят 2 декабря. В этот же день в стенах университета проведут образовательную конференцию для студентов.