Репетитор Петрушин навал маловероятным серьезную подготовку к ЕГЭ за пару месяцев

Педагог и репетитор по русскому языку и литературе Иван Петрушин заявил «ФедералПресс» , что серьезная подготовка к ЕГЭ за март и апрель маловероятна. По его словам, рассчитывать на высокие баллы за такой короткий срок не стоит.

Эксперт отметил, что часто родители начинают беспокоиться о результатах экзаменов только после того, как ребенок в конце февраля пишет пробники и показывает слабые результаты. В таких случаях начинается поиск репетиторов, но надеяться на высокие баллы уже не приходится.

Если базовые знания по предмету изначально слабые, то даже занятия с репетитором позволят рассчитывать максимум на 60–65 баллов. Однако, если школьник грамотен и начитан, то за оставшееся время его можно подтянуть до 80–85 баллов — для этого нужно дать ему понимание структуры и особенностей экзаменационной системы.