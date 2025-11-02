Репетитор Князева предложила групповые занятия для экономии на подготовке к ЕГЭ

Расходы родителей на услуги репетиторов для детей-школьников, готовящихся к сдаче ЕГЭ, могут достигать суммы в 300 тысяч рублей ежегодно, однако существует ряд способов снижения затрат. Об этом рассказала репетитор по математике Ирина Князева в беседе с RostovGazeta.ru .

По словам специалиста, первоочередной задачей является определение конкретной потребности ребенка в занятиях с педагогом. Зачастую достаточно помощи по нескольким ключевым вопросам дисциплины, а не прохождения полноценного курса.

Другим эффективным методом экономии эксперт назвала переход на групповые формы занятий. Такие курсы часто обходятся дешевле индивидуальных уроков, сохраняя высокий уровень продуктивности.

Репетитор рекомендовала родителям проявлять инициативу и узнавать у преподавателей о наличии льготных условий оплаты. Часто учителя предлагают скидки постоянным клиентам, семьям с несколькими учащимися или ученикам, осваивающим сразу несколько предметов.