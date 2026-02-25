Репетитор Еремин посоветовал при подготовке к ЕГЭ сосредоточиться на заданиях с максимальным количеством баллов

Репетитор комплексной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Андрей Еремин в беседе с РИАМО поделился стратегией подготовки к экзаменам в сжатый срок. Он подчеркнул важность осознания своих сильных и слабых сторон в предмете.

По словам специалиста, ключевым является сосредоточение на тех заданиях, которые обеспечивают максимальное количество баллов при минимальных временных затратах.

«Если геометрия во второй части математики решается со скрипом, оставьте ее в покое и отработайте до абсолютного автоматизма первую часть и экономическую задачу», — привел слова репетитора сайт NEWS.ru.

Он также обратил внимание на то, что непрерывное заучивание не способствует более эффективной подготовке. Еремин подчеркнул необходимость включения в график дней полноценного отдыха.