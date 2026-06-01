Репетитор Болгова отметила, что выпускники чаще всего теряют баллы на ЕГЭ из-за ошибок в тестовой части

Преподаватель русского языка в онлайн-школе ЕГЭLand Анастасия Болгова рассказала NEWS.ru , что многие выпускники теряют баллы на едином государственном экзамене из-за невнимательности к тестовой части.

По словам специалиста, школьники часто допускают досадные промахи на стартовых заданиях, что в итоге перечеркивает надежду на высокий результат.

«Проблема в том, что к сложным заданиям ученики обычно относятся серьезно: заранее ждут трудностей, много тренируются, учат теорию и морально готовятся, что придется думать дольше. А вот тестовая часть воспринимается как легкая, поэтому внимание к ней снижается», — пояснила Болгова.

Преподаватель отметила, что для успешного выполнения тестовых заданий недостаточно просто знать правила. Необходимо понимать механику заданий и владеть алгоритмом решения. Особенно это заметно в русском языке, где даже знакомая тема может быть представлена в нестандартном формате.