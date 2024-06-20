Ректор Васильев рассказал, что большинство выпускников российских вузов планируют работать в IT

Большинство российских выпускников после окончания вуза планируют пойти работать. Об этом «Москве 24» рассказал ректор Университета «Синергия» Артем Васильев.

По его словам, проведенный аналитиками опрос показал, что 21% собираются работать в сфере информационных технологий. Еще 17% — планируют связать свою жизнь с банковским делом и финансами.

При этом сразу после вуза собираются работать 79% респондентов. Еще 14% планируют сделать перерыв, 2% — никогда не хотят трудоустраиваться.