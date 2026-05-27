Ректор ТулГУ Кравченко отметил рост интереса у абитуриентов к инженерным направлениям

С 20 июня в Тульской области начнется приемная кампания в высших учебных заведениях. Выпускники школ смогут подавать документы на зачисление до конца июля. В 2025 году в ТулГУ наибольший интерес у абитуриентов вызвали образовательные программы медицинского, химико-биологического и IT-профилей. Ректор вуза Олег Кравченко отметил рост интереса к инженерным направлениям. Об этом сообщила «ТСН24» .

«В последнее время мы видим увеличение потока абитуриентов из других регионов. Помимо инженерного направления, особой популярностью пользуются специальности, связанные с клинической медициной», — подчеркнул он.

В ТГПУ имени Л. Н. Толстого самыми востребованными направлениями подготовки стали «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», «Специальное (дефектологическое) образование», «Психолого-педагогическое образование» и другие.

Проходные баллы на бюджетные места очной формы обучения в 2025 году варьировались от 137 до 274. Самый высокий проходной балл сложился на направлении «Медиакоммуникации» в ТулГУ, а самый низкий — на направлении «Профессиональное обучение (по отраслям)» в ТГПУ имени Л. Н. Толстого.

В 2026 году ТулГУ выделил 1 557 бюджетных мест на очную форму обучения, включая 307 мест для магистратуры и 355 — для программ среднего профессионального образования. В ТГПУ имени Л. Н. Толстого на бакалавриат предусмотрено 743 места, на специалитет — 36, на магистратуру — 133.

Подать документы можно будет через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг, лично через приемную комиссию или отправив документы заказным письмом через «Почту России». Возможность подачи через собственные информационные системы вузов исключена.