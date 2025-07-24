Ректор Пермского Политеха Петроченков получил звание профессора

Антона Борисовича оценили за достижения в научной деятельности и управленческом опыте. Выпускник электротехнического факультета Пермского Политеха, получивший квалификацию инженера-автоматчика, он развивал свою академическую карьеру. После успешного окончания вуза в 1999 году он посвятил себя науке, защитив кандидатскую диссертацию в 2003 году и докторскую — в 2020 году.

В университете он последовательно исполнял обязанности заведующего кафедрой, проректора по учебной работе и наконец занял должность ректора. Научные успехи Петроченкова отмечены престижными наградами, включая премию Пермского края в области науки и звание «Почетный работник образования РФ». В его портфолио более 200 научных публикаций, а также около 30 патентов и сертификатов на инновационные разработки программного обеспечения и баз данных.