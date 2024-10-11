Ректор МГУ Садовничий: для популяризации науки у молодежи необходимы новые, яркие форматы донесения информации

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий в беседе с RT рассказал о программе фестиваля «НАУКА 0+», который пройдет в Москве с 11 по 13 октября на площадках университета.

По его словам, привлекать молодежь в науку следует новыми, яркими и современными форматами донесения информации. Собеседник отметил, что в этом году в программу войдет обширная лекционная часть, участниками которой станут выдающиеся отечественные ученые.

«Будут представлены инновационные проекты, STEM-центры (проектные лаборатории — ред.), отраслевые программы по профориентации молодежи», — сказал Садовничий.

Ректор также рассказал о планах провести конкурс инновационной журналистики, творческий конкурс научных видеороликов и фотографий «Снимай науку!».