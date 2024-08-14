Ректор МГТУ им. Баумана Гордин: новый учебный кластер содержит в себе не только учебные, но и научные корпуса

Ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин в беседе с телеканалом «Звезда»рассказал, что новый учебный кластер университета содержит в себе не только учебные, но и научные корпуса, а также общежития.

Собеседник издания заметил, что новые здания украсят собой Москву. Два корпуса кластера были введены в эксплуатацию в сентябре прошлого года, остальные же планируют открыть в сентябре этого года.

«В течение этой осени будем переводить туда учебный процесс. Уже полностью — с точки зрения расписания, регулярного учебного процесса — мы начнем эксплуатировать корпуса к зиме», — сказал Гордин.

Ректор добавил, что кластер будет иметь открытый кампус со свободным доступом.

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