Ректор МГТУ им. Баумана Гордин: новый учебный кластер содержит в себе не только учебные, но и научные корпуса
Ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин в беседе с телеканалом «Звезда»рассказал, что новый учебный кластер университета содержит в себе не только учебные, но и научные корпуса, а также общежития.
Собеседник издания заметил, что новые здания украсят собой Москву. Два корпуса кластера были введены в эксплуатацию в сентябре прошлого года, остальные же планируют открыть в сентябре этого года.
«В течение этой осени будем переводить туда учебный процесс. Уже полностью — с точки зрения расписания, регулярного учебного процесса — мы начнем эксплуатировать корпуса к зиме», — сказал Гордин.
Ректор добавил, что кластер будет иметь открытый кампус со свободным доступом.