Ректор МГИМО Анатолий Толкунов заключил соглашение о стратегическом партнерстве с ведущим вузом Китая — Университетом Цинхуа. Подписание подтвердило стремление двух сторон развивать гуманитарное и образовательное взаимодействие. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Московской области.

На церемонии поприсутствовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Участие в мероприятии так же приняли глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по вопросам экономического сотрудничества с другими странами Кирилл Дмитриев и секретарь партийного комитета Университета Цинхуа Цю Юна.

Партнерство МГИМО и Университета Цинхуа даст возможность запустить совместные программы обучения и объединить ученых в научных исследованиях и новых проектах для развития России и Китая. РПФИ будет финансировать сотрудничество и инновационные разработки.

В ведомстве отметили, что ректор МГИМО Анатолий Толкунов также является председателем Общественной палаты МО. Это подчеркивает вовлеченность региона в международную повестку, подтверждает лидерство Подмосковья среди субъектов в глобальных процессах. Кроме того, инициатива обозначает необходимость активности гражданского общества в решении современных проблем.