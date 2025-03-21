Региональный этап турнира «Умножая таланты» состоялся в Капотне

Региональный этап школьного интеллектуального турнира «Умножая таланты» прошел в московском районе Капотня. На участие поступило свыше 500 заявок, но до очного уровня добрались всего 26 участников.

Чтобы пройти дальше, школьникам необходимо решить задачи по нефтехимии, цифровым технологиям и математическому моделированию. При этом все кейсы взяты из жизни, что позволяет им не только получить опыт, но и создать портфолио. Оценивают участников эксперты Московского НПЗ, а проводится соревнование в рамках программы «Родные города».

«Радостно видеть, что с каждым годом у нас все популярнее и популярнее становится турнир. И как приятно смотреть, когда ребята — да, нервничая, но с горящими глазами и интересом — выходят каждый год выступать», — рассказал руководитель направления центра инженерного моделирования предприятия Расуль Манапов.