Редакция Inkazan составила подборку лучших вузов в Казани

Выбор учебного заведения сегодня часто зависит от шансов на быстрое трудоустройство. Редакция Inkazan собрала подборку местных вузов и ссузов, которые помогают выпускникам найти работу как можно скорее.

КНИТУ-КАИ — один из сильнейших технических вузов Казани по уровню трудоустройства. Обучение здесь тесно связано с практикой и работой на предприятиях, поэтому многие студенты начинают карьеру еще во время учебы. По итогам 2024 года работу получили: 90% бакалавров; 99% магистров; 97% специалистов.

В инженерных направлениях стажировки часто переходят в офферы уже на третьем-четвертом курсах.

КФУ — крупнейший вуз региона, позиции которого подтверждаются не только масштабом, но и рейтингами. В 2025 году, по данным Роструда, КФУ вошел в пятерку российских вузов по количеству выпускников. При этом уровень трудоустройства этих 8,2 тысячи специалистов составил 76%, а средняя зарплата — около 60,1 тысячи рублей.

КГМУ — медицинское образование остается одним из самых предсказуемых с точки зрения трудоустройства. По стране уровень занятости выпускников медвузов стабильно превышает 85–90%. В рейтинге минтруда России КГМУ занимает 6-е место в фундаментальной медицине и 10-е место в сестринском деле.