Редактор Позднякова: закон Парето позволяет сделать обучение более эффективным

Закон Парето, согласно которому 20% усилий приносят 80% результата, может значительно повысить эффективность подготовки к экзаменам. О том, как применять принцип на практике, рассказала Екатерина Позднякова, редактор электронной библиотечной системы «Лань», в беседе с радиостанцией Sputnik .

Правило 80/20 помогает оптимизировать процесс обучения, улучшить управление временем и развить навыки самодисциплины. По словам специалиста, первым делом важно проанализировать учебный материал и выделить ключевые темы, которые с большой вероятностью попадутся на экзамене. Эти разделы должны стать основными приоритетами. Именно их изучению следует уделить большую часть усилий, поскольку они обеспечат значительную долю успеха, пояснила эксперт.

Следующий этап — правильное распределение времени. Позднякова посоветовала оценить, сколько часов займет изучение каждой темы, и составить план подготовки. Начинать нужно с самых сложных и объемных разделов, затем стоит переходить к менее важным.