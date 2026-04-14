Рабочие профессии становятся все более престижными

Престиж рабочих профессий растет среди молодежи, одновременно с этим увеличивается спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. Об этом написал в телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он приводит данные Минтруда, согласно которым самыми популярным карьерным выбором стали сварщики, токари, бригадиры общестроительных работ, а также водители грузовиков и спецавтомобилей.

Кроме того, со ссылкой на Минпросвещения Володин сообщил, что до 63% выпускников девятых классов поступают в колледжи и техникумы.

360.ru запросил комментарий у одного из крупнейших работодателей в промышленности — Московского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти». На предприятии рассказали, что активно сотрудничают с учебными заведениями, в том числе крупнейшим в столице колледжем «26 КАДР». Его студенты проходят стажировку и регулярно получают предложения о трудоустройстве.

«Благодаря масштабной модернизации для них на МНПЗ всегда есть вакансии по востребованным рабочим специальностям», — подчеркнули в пресс-службе завода.

Среди них есть должности операторов технологических установок, непосредственно управляющих процессом переработки нефти, машинистов компрессорных установок, лаборантов химического анализа, которые отбирают пробы и следят за качеством продукции, операторов отгрузки, отвечающих за наполнение автомобильных и железнодорожных цистерн топливом. Всего на предприятии трудятся 2,6 тысячи специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу.