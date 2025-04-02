Путин поручил разработать меры для привлечения учителей в закрытые города
В России разработают новые меры по привлечению учителей в школы в закрытых городах. Такое распоряжение отдел президент Владимир Путин по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию.
Также мероприятия должны способствовать привлечению педагогов в учебные заведения не только в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО), но в наукоградах и моногородах.
Для этого, помимо прочего предлагается развивать совмещение работы в школе с основной работой для молодых инженеров, которые работают на предприятиях в таких городов.
Полный перечень поручений по итогам заседания появился на сайте Кремля.
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 2 апреля
Коллектив из Подольска победил на всероссийском фестивале циркового искусства
ЦУР «Бизнес» помог компаниям в Химках и Лобне получить дополнительные мощности
Делегация из Мытищ посетила город-побратим Ангарск
Стали известны четыре опаснейшие ошибки тех, кто находит чужие банковские карты
Юная жительница Лобни стала лауреатом областного конкурса народного танца
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте