Путин поручил разработать меры для привлечения учителей в закрытые города

В России разработают новые меры по привлечению учителей в школы в закрытых городах. Такое распоряжение отдел президент Владимир Путин по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию.

Также мероприятия должны способствовать привлечению педагогов в учебные заведения не только в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО), но в наукоградах и моногородах.

Для этого, помимо прочего предлагается развивать совмещение работы в школе с основной работой для молодых инженеров, которые работают на предприятиях в таких городов.

Полный перечень поручений по итогам заседания появился на сайте Кремля.