Психолог Соловьева указала на негативные стороны домашнего обучения для детей

Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказала мнение о том, что перевод детей на домашнее обучение может иметь негативные последствия. Она подчеркнула, что такой подход исключает выработку важных навыков социального взаимодействия у детей.

«Приходит ребенок и говорит: „У меня не складываются отношения с коллективом“. И родитель говорит: „Ну прекрасно, переходим на домашнее обучение, на удаленку, не будешь ни в какую школу ходить“. Родитель свою-то проблему решил, свою тревогу невротическую успокоил. А что он сделал для ребенка?» — отметила психолог.

По ее словам, домашний формат обучения лишает детей возможности формировать механизмы социального регулирования, необходимые для отстаивания своих интересов в обществе.