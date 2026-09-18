Психолог Семенова объяснила интерес к учебе после 40 лет

Люди после 40 лет возвращаются к образованию ради смены профессии, карьерного роста и выхода из выгорания. Психолог Наталья Семенова отметила, что главным условием остается цель, а не возраст, сообщает газета «Известия» .

Взрослые выбирают обучение для решения конкретных жизненных и профессиональных задач, рассказала Семенова. Управленцы используют новые знания для роста, руководители осваивают стратегическое управление, а предприниматели переосмысливают роль лидера.

Переобучение также помогает специалистам справиться с профессиональным выгоранием. Получение навыков возвращает интерес к работе, помогает выйти из застоя и сформировать новые карьерные сценарии.

Одним из главных барьеров остается установка «мне уже поздно начинать». Семенова объяснила, что она связана со страхом стать новичком и представлением о способностях как о неизменных. При этом навыки развиваются практикой, а мозг сохраняет способность осваивать новое на протяжении жизни.

Интерес к учебе поддерживают и изменения рынка труда: профессии быстрее меняются, а навыки устаревают. Государственные и корпоративные программы дополнительного образования позволяют получать компетенции без ухода с текущей работы.