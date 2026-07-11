Психолог Петров отметил преимущества отмены домашних заданий для первоклассников

Минпросвещения решило убрать домашние задания из учебного плана для первоклассников. Новые правила вступят в силу в следующем учебном году. В беседе с РИАМО мнение высказал психолог Арсений Петров.

По его словам, такие меры психологически оправданы. В возрасте шести-семи лет у детей основная деятельность все еще связана с игрой, а навыки внимания и самоконтроля только начинают формироваться.

Специалист отметил, что выполнение домашних заданий в этом возрасте часто ложится не на детей, а на родителей. Это может стать поводом для конфликтов и слез. Ребенок уже испытывает стресс от адаптации к школе, и снятие дополнительной нагрузки — это забота о его состоянии, добавило ОТР.