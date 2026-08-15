Психолог объяснил, когда подготовка к первому классу не нужна

При подготовке детей к школе важно не переусердствовать. Глубокие знания могут не пригодиться первокласснику. Об этом практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова сообщила 360.ru.

Семилетние дети уже умеют читать и считать, хотя раньше в первом классе только начинали изучать азбуку. По мнению психолога, это связано в большей степени с тревожностью родителей. Они заранее отдают их на подготовку к школе.

«Практика показывает, что потом дети все равно выравниваются. И иногда чрезмерная подготовленность приводит к тому, что у ребенка теряется интерес к обучению, а учителю становится сложнее строить педагогический процесс», — предупредила Резенова.

Она напомнила о существовании сензитивных периодов развития, в которые мозг восприимчив к освоению тех или иных навыков. Перегрузка может сказаться на психологическом и эмоциональном здоровье.

Чему действительно важно обучить ребенка перед первым классом — в материале 360.ru.