Объединение школьников на основе общих интересов — спорта, волонтерства или помощи пожилым — является главным способом защиты подростков от «нечистоплотных манипуляторов» в интернете. Об этом кандидат психологических наук Александр Невеев заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По словам эксперта, социальные сети переполнены вербовщиками, которые склоняют российских детей к совершению диверсионных актов. Отмечались случаи вовлечения подростков в подготовку терактов против военкоматов под влиянием внешних спецслужб.

«Ребенок должен принадлежать к группе, которая вовлекает его в социально-конструктивную деятельность», — подчеркнул Невеев.

Участие в таких объединениях позволяет подростку чувствовать себя взрослым, нужным и важным. Эксперт предложил использовать опыт тимуровского движения, где дети принимают значимые решения, помогая инвалидам и ветеранам. Ключевым условием успеха он назвал предоставление детям реальной ответственности за результат их работы.