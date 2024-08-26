Психолог Наумова рассказала, что личные успехи помогут ребенку в мотивации на хорошую учебу

Родителям категорически не стоит ругать своих детей за низкие оценки, так как это не способствует улучшению учебных результатов. Об этом психолог Наталья Наумова рассказала NEWS.ru.

Она подчеркнула, что в таких ситуациях школьникам необходима поддержка. По ее мнению, важно мотивировать детей через их личные достижения и увлечения. Этот процесс должен основываться на успехах и возможностях.

Когда у ребенка что-то получается, возникает желание продолжать этим заниматься. В противном случае, если учеба вызывает трудности, интерес и потребность в ней снижаются. Если возникают сложности с предметами, следует поддерживать ребенка, используя его увлечения для поднятия самооценки, рекомендовала Наумова.

Кроме того, психолог заметила, что отказываться от предметов, с которыми у ребенка возникают трудности, не стоит. Родителям важно найти пути помощи для того, чтобы их ребенок мог восполнить пропуски и чувствовать себя уверенно на уроках.

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