Психолог Наумова рассказала, что личные успехи помогут ребенку в мотивации на хорошую учебу

Родителям категорически не стоит ругать своих детей за низкие оценки, так как это не способствует улучшению учебных результатов. Об этом психолог Наталья Наумова рассказала NEWS.ru .

Она подчеркнула, что в таких ситуациях школьникам необходима поддержка. По ее мнению, важно мотивировать детей через их личные достижения и увлечения. Этот процесс должен основываться на успехах и возможностях.

Когда у ребенка что-то получается, возникает желание продолжать этим заниматься. В противном случае, если учеба вызывает трудности, интерес и потребность в ней снижаются. Если возникают сложности с предметами, следует поддерживать ребенка, используя его увлечения для поднятия самооценки, рекомендовала Наумова.

Кроме того, психолог заметила, что отказываться от предметов, с которыми у ребенка возникают трудности, не стоит. Родителям важно найти пути помощи для того, чтобы их ребенок мог восполнить пропуски и чувствовать себя уверенно на уроках.