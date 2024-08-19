Психолог Мустафина: двух недель хватит, чтобы первоклассник привык к новому графику

Психолог сервиса по поиску специалистов «Профи» Эльнара Мустафина в беседе с изданием Life рассказала родителям, как помочь ребенку-первокласснику быстрее адаптироваться к школе и новому графику.

По словам специалиста, сперва стоит обсудить с ребенком время, когда он будет просыпаться и ложиться спать. Мустафина считает, что двух недель вполне достаточно, чтобы постепенно ввести в жизнь ребенка новый график.

«Первоклассник должен учиться ответственности и осознавать, что от дисциплины зависит его самочувствие и успеваемость в школе», — добавила психолог.

Ребенка важно научить проявлять уважение к учителям и одноклассникам. Он должен понимать, что доброжелательное отношение к другим помогает создать дружелюбную атмосферу в классе, отметила Мустафина.