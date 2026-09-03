Психолог Макарова призвала не ругать школьников за двойки

Детский психолог Кира Макарова посоветовала родителям воспринимать двойку как сигнал, что ребенку нужна помощь, а не как повод для конфликта. Она рекомендовала поддерживать школьника и не подменять его ответственность своей, сообщает «Абзац» .

Макарова отметила, что от плохих оценок не застрахован никто: учеба требует усилий и времени. Родителям важно безусловно принимать ребенка, хвалить его за реальные успехи и не переходить на личности из-за отметок.

«Если мы говорим о двойках, то это должно стать поводом задуматься, где и в чем ребенку нужна помощь. Это не повод его отругать!» — пояснила психолог.

По словам эксперта, первоклассники только осваивают самостоятельную учебу, поэтому взрослым стоит помогать им проверять домашние задания. При этом выполнять работу вместо ребенка не следует.

Психолог также не рекомендовала платить подросткам за хорошие отметки. Такая схема, по ее словам, может привести к манипуляциям: школьник решит, что оценки нужны родителям. Макарова посоветовала ненавязчиво интересоваться учебой и окружением подростка, а помощь предлагать при необходимости.