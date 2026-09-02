Психолог Кичаев объяснил, как поддержать ребенка после конфликтов в школе
Родителям посоветовали не обесценивать переживания школьника
Если ребенок замкнулся после школы из-за отношения одноклассников, родителям важно признать его чувства и спокойно обсудить ситуацию. Психолог Александр Кичаев посоветовал при необходимости обратиться к учителю и помочь школьнику найти друзей вне класса, сообщает Life.ru.
Родителям не стоит говорить ребенку, что его переживания незначительны, или объяснять неприятие тем, что он «не такой». Вместо этого следует подчеркнуть, что трудности в общении не делают его плохим, а одноклассникам может требоваться время для знакомства.
Кичаев рекомендовал напоминать ребенку о его успехах, делиться похожими историями из собственного детства и проводить ролевые игры. Они помогут потренироваться знакомиться, предлагать совместные занятия и спокойно реагировать на отказ.
Если ситуация повторяется, психолог советует обсудить ее с учителем в партнерском формате. Например, можно попросить посадить ребенка вместе с доброжелательным одноклассником.
Также не следует советовать отвечать агрессией, сравнивать школьника с другими детьми или решать проблему вместо него. Ребенку важно дать возможность справиться самостоятельно, сохранив поддержку взрослых.