Психолог Кичаев объяснил, как поддержать ребенка после конфликтов в школе

Если ребенок замкнулся после школы из-за отношения одноклассников, родителям важно признать его чувства и спокойно обсудить ситуацию. Психолог Александр Кичаев посоветовал при необходимости обратиться к учителю и помочь школьнику найти друзей вне класса, сообщает Life.ru .

Родителям не стоит говорить ребенку, что его переживания незначительны, или объяснять неприятие тем, что он «не такой». Вместо этого следует подчеркнуть, что трудности в общении не делают его плохим, а одноклассникам может требоваться время для знакомства.

Кичаев рекомендовал напоминать ребенку о его успехах, делиться похожими историями из собственного детства и проводить ролевые игры. Они помогут потренироваться знакомиться, предлагать совместные занятия и спокойно реагировать на отказ.

Если ситуация повторяется, психолог советует обсудить ее с учителем в партнерском формате. Например, можно попросить посадить ребенка вместе с доброжелательным одноклассником.

Также не следует советовать отвечать агрессией, сравнивать школьника с другими детьми или решать проблему вместо него. Ребенку важно дать возможность справиться самостоятельно, сохранив поддержку взрослых.